​Бензема рискует пропустить матч с «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом пишет испанская Marca, приводя в качестве аргумента тот факт, что француз до сих пор не работает в общей группе после полученной травмы.

Бензема уже работает на поле с мячом, однако заниматься на 100% врачи ему ещё не разрешают. До матча с «ПСЖ» остаётся шесть дней, поэтому вероятность выхода Карима на футбольное поле не так высока.

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт на «Парк де Пренс» во вторник, 15 февраля. Ответный же поединок команды проведут в Мадриде 9 марта.