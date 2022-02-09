Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема рискует пропустить матч с «ПСЖ»

09 Февраля 2022 • 17:57 Комментировать

Нападающий «Реала» Карим Бензема рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом пишет испанская Marca, приводя в качестве аргумента тот факт, что француз до сих пор не работает в общей группе после полученной травмы.

Бензема уже работает на поле с мячом, однако заниматься на 100% врачи ему ещё не разрешают. До матча с «ПСЖ» остаётся шесть дней, поэтому вероятность выхода Карима на футбольное поле не так высока.

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт на «Парк де Пренс» во вторник, 15 февраля. Ответный же поединок команды проведут в Мадриде 9 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
17:57 · Испания. Ла Лига
​Бензема рискует пропустить матч с «ПСЖ»
17:40 · Италия. Серия А
​«Барселона» отказалась бороться за Кесси слухи
17:21 · Испания. Ла Лига
​«Золотой мяч» - одна из целей Фелиша
16:32 · Испания. Ла Лига
​Модрич назвал свой самый памятный момент в «Реале»
15:24 · Испания. Ла Лига
​Названа настоящая причина ухода из «Барселоны» гендиректора 1 слухи
15:05 · Италия. Серия А
Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета ответил Обамеянгу
13:28 · Германия. Бундеслига
Левандовски решил, где хочет завершить карьеру - это не «Бавария» 9
12:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продвинулась в переговорах с Гави
12:16 · Испания. Ла Лига
«Его пример вдохновляет меня»: Асенсио высказался о прогрессе Бензема
09:13 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» указала на дверь одному из защитников
07:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» согласилась на переименование стадиона в рамках нового спонсорского супер-контракта со Spotify
06:19 · Испания. Ла Лига
Обамеянг надеется выйти в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Эспаньолом»
05:57 · Италия. Серия А
«Барселона» ждёт окончания контракта Брозовича, дабы подписать его как свободного агента
01:58 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» хочет перехватить лидера «Алавеса»
Все новости
Рекомендуем