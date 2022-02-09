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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Золотой мяч» - одна из целей Фелиша

09 Февраля 2022 • 17:21 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался по поводу целей в своей футбольной карьере.

«Чего я хочу добиться? Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат Европы или мира со сборной Португалии и, конечно, «Золотой мяч». Чтобы достичь этого, я должен всё время совершенствоваться и работать», - слова Фелиша приводит на своих страницах The Athletic.

Жоау Фелишу 22 года. За «Атлетико» талантливый португалец выступает с лета 2019 года после перехода из лиссабонской «Бенфики».

В сезоне 2021/2022 Жоау Фелиш забил три гола и отдал три голевых паса в 21 матче в различных соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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