​«Золотой мяч» - одна из целей Фелиша

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался по поводу целей в своей футбольной карьере.

«Чего я хочу добиться? Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат Европы или мира со сборной Португалии и, конечно, «Золотой мяч». Чтобы достичь этого, я должен всё время совершенствоваться и работать», - слова Фелиша приводит на своих страницах The Athletic.

Жоау Фелишу 22 года. За «Атлетико» талантливый португалец выступает с лета 2019 года после перехода из лиссабонской «Бенфики».

В сезоне 2021/2022 Жоау Фелиш забил три гола и отдал три голевых паса в 21 матче в различных соревнованиях.