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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Модрич назвал свой самый памятный момент в «Реале»

09 Февраля 2022 • 16:32 Комментировать

Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал свой наиболее памятный момент в мадридском клубе.

«В «Реале» я пережил много счастливых моментов, но, пожалуй, самым счастливым моментом была «ла десима» (завоевание 10-го трофея Лиги чемпионов – прим). Думаю, именно этот момент я бы назвал, если бы мне пришлось выбирать один. Этого момента в клубе ждали 12 лет. Когда я пришёл в «Реал», все только и говорили: «ла десима», «ла десима»…

То, как мы это сделали, было чем-то впечатляющим», - высказался Модрич, чьи слова приводит Marca.

Напомним, в 2014 году «Реал» обыграл «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. «Сливочные» ушли от поражения в добавленное ко второму тайму время, а затем разгромили соперника в экстра-тайме - 4:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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