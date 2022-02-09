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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названа настоящая причина ухода из «Барселоны» гендиректора слухи

09 Февраля 2022 • 15:24 Комментировать

Во вторник «Барселона» объявила о скором уходе из клуба Феррана Ревертера, с июля прошлого года занимавшего должность генерального директора. Клуб объяснил уход Ревертера семейными обстоятельствами. СМИ считают объяснения клуба неправдивыми. Ряд источников, в частности газета El Periódico, сообщают о том, что Ревертер ушёл из-за разногласий с президентом Жоаном Лапортой.

Напомним, что «Барселона» в последние годы испытывает серьёзные финансовые трудности. Клуб даже не смог предложить новый контракт Лионелю Месси, и тот на правах свободного агента перебрался в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ферран Ревертер
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