Во вторник «Барселона» объявила о скором уходе из клуба Феррана Ревертера, с июля прошлого года занимавшего должность генерального директора. Клуб объяснил уход Ревертера семейными обстоятельствами. СМИ считают объяснения клуба неправдивыми. Ряд источников, в частности газета El Periódico, сообщают о том, что Ревертер ушёл из-за разногласий с президентом Жоаном Лапортой.

Напомним, что «Барселона» в последние годы испытывает серьёзные финансовые трудности. Клуб даже не смог предложить новый контракт Лионелю Месси, и тот на правах свободного агента перебрался в «Челси».