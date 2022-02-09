«Барселона» продвинулась в переговорах с Гави

Каталонская «Барселона» серьезно продвинулась в переговорах по новому контракту с полузащитником Гави.

Diario Sport сообщает, что главным инициатором новой сделки является наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. Специалист считает 17-летнего хавбека важным звеном в команде и рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.

Переговорный процесс между сторонами находится в продвинутой стадии. Каталонцы готовы подписать с воспитанником контракт до 2027 года. В договоре клуб планирует прописать клаузулу в размере одного миллиарда евро.

Нынешнее соглашение Гави истекает по окончании сезона-2022/2023.