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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Его пример вдохновляет меня»: Асенсио высказался о прогрессе Бензема

09 Февраля 2022 • 12:16 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио оценил прогресс своего одноклубника – французского центрфорварда Карима Бензема.

«Бензема очень сильно вырос за последнее время. Я наблюдаю за его эволюцией на протяжении шести лет. Карим улучшился во всем – от количества голов и ассистов до взаимодействия с партнерами. Его пример вдохновляет меня. У Карима были непростые периоды в карьере, однако он сделал все, чтобы стать сильнее», - цитирует хавбека El Larguero.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил 17 мячей и отдал семь голевых передач в 21 матче испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Марко Асенсио
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