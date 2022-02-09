«Его пример вдохновляет меня»: Асенсио высказался о прогрессе Бензема

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио оценил прогресс своего одноклубника – французского центрфорварда Карима Бензема.

«Бензема очень сильно вырос за последнее время. Я наблюдаю за его эволюцией на протяжении шести лет. Карим улучшился во всем – от количества голов и ассистов до взаимодействия с партнерами. Его пример вдохновляет меня. У Карима были непростые периоды в карьере, однако он сделал все, чтобы стать сильнее», - цитирует хавбека El Larguero.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил 17 мячей и отдал семь голевых передач в 21 матче испанского чемпионата.