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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» хочет перехватить лидера «Алавеса»

09 Февраля 2022 • 01:58 Комментировать
Алавес
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Валенсия
2.90 3.25 2.50
13.02 16:00

Нападающий Хоселу в текущем сезоне забил две трети голов своей команды «Алавес» в чемпионате Испании, а потому им активно интересуются гораздо более именитые клубы, нежели скромный «Алавес», контракт с которым, к тому же, истекает в конце сезона.

В частности, большой интерес к Хоселу проявляет «Валенсия», которая намерена расстаться с Макси Гомесом. Другой претендент - «Сельта», которая предлагает 31-летнему Хоселу трехлетний контракт на 2,5 млн евро ежегодно. Впрочем, «Валенсия» готова платить больше - вплоть до 4 миллионов за сезон, сообщает El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сельта Хоселу
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АЛАВЕС ВАЛЕНСИЯ
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