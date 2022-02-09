«Валенсия» хочет перехватить лидера «Алавеса»

Нападающий Хоселу в текущем сезоне забил две трети голов своей команды «Алавес» в чемпионате Испании, а потому им активно интересуются гораздо более именитые клубы, нежели скромный «Алавес», контракт с которым, к тому же, истекает в конце сезона.

В частности, большой интерес к Хоселу проявляет «Валенсия», которая намерена расстаться с Макси Гомесом. Другой претендент - «Сельта», которая предлагает 31-летнему Хоселу трехлетний контракт на 2,5 млн евро ежегодно. Впрочем, «Валенсия» готова платить больше - вплоть до 4 миллионов за сезон, сообщает El Mundo Deportivo.