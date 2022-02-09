Модрич назвал футбольного идола своего детства

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, выигравший в 2018 году «Золотой мяч», является идолом для многих мальчишек, но в свое время, когда он сам был мальчишкой, Лука также стремился подражать героям того времени, восхищаясь ими. В интервью Marca Лука уточнил, кого именно он поддерживал в детстве и кого считал лучшим.

- Для меня номер 1 - это Звонимир Бобан. Он из поколения, которое взяло бронзу на чемпионате мира во Франции в 1998. Мне удалось поговорить с ним, это было потрясающе для подростка. Еще я бы назвал Франческо Тотти, хотя он иностранец для меня. Мне очень нравился его стиль. Доводилось играть против него, это также производило сильное впечатление, равно как и последовавший обмен футболками, - заявил Модрич.

Звонимир Бобан прославился не только «бронзой» на ЧМ-1998, но и длительной дисквалификацией в начале своей карьеры, из-за которой он пропустил чемпионат мира 1990 года. Тогда Бобан принял участие в драке на загребском стадионе «Максимир», в ходе которой нанес удар в стиле карате одному из полицейских, пытавшихся остановить начавшееся на поле мракобесие.