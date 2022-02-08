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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каземиро – о своём стиле игры: «У меня никогда не было цели нанести вред сопернику»

08 Февраля 2022 • 22:36 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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12.02 18:15

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро ответил на слова критиков, которые обвиняли футболиста в слишком грубой игре. Футболист заявил, что его стиль и позиция на поле заставляют действовать подобным образом, но при этом отказался соглашаться с мнением, согласно которому он постоянно старается специально навредить оппоненту.

«Моя задача – разрушать и не давать проводить контратаки. Но есть большая разница между обычным фолом, и жестким приемом со злым умыслом. Я всегда стараюсь добраться до мяча, но нарушения правил – это часть футбола. У меня никогда не было цели нанести вред сопернику. Мне это прививали еще с детства, мама учила меня правильным вещам», - цитирует Каземиро издание Revista Panenka.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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