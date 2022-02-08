После окончания карьеры Марсело хочет выпускать мужское белье

Бразильский латераль Марсело определился со своим будущим после окончания футбольной карьеры. После того, как он станет самым титулованным футболистом «Реала» (это входит в его планы до отставки и для этого надо выиграть еще один трофей), Марсело намерен углубиться в мир мужской моды. Как сообщает Cadena Cope, футболист хочет открыть линию по производству мужского белья.

- Он скоро повесит бутсы на гвоздь. В его планах - стать производителем мужской линии белья, с прицелом на североамериканский рынок, - уверен журналист Пако Гонсалес, поделившийся своими сведениями в рамках программы Tiempo De Juego.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года, на данный момент на его счету - 23 трофея.