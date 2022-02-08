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Чемпионат Испании. Ла Лига

После окончания карьеры Марсело хочет выпускать мужское белье

08 Февраля 2022 • 20:35 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
2.60 3.60 2.60
12.02 18:15

Бразильский латераль Марсело определился со своим будущим после окончания футбольной карьеры. После того, как он станет самым титулованным футболистом «Реала» (это входит в его планы до отставки и для этого надо выиграть еще один трофей), Марсело намерен углубиться в мир мужской моды. Как сообщает Cadena Cope, футболист хочет открыть линию по производству мужского белья.

- Он скоро повесит бутсы на гвоздь. В его планах - стать производителем мужской линии белья, с прицелом на североамериканский рынок, - уверен журналист Пако Гонсалес, поделившийся своими сведениями в рамках программы Tiempo De Juego.  

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года, на данный момент на его счету - 23 трофея.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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