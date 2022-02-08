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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Серхи Роберто потратил почти 7 тысяч евро, чтобы варить вкусный кофе

08 Февраля 2022 • 18:27 Комментировать (1)

В понедельник Серхи Роберто отпраздновал юбилей – футболисту «Барселоны» исполнилось 30 лет. Супруга футболиста Корал Симанович по этому случаю сделала публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Журналисты не были бы журналистами, если бы не изучили подробно какие-то детали. Испанская Marca обратила внимание на кофемашину и кофемолку, которые использует футболист.

Отмечается, что Роберто пользуется кофемашиной фирмы La Marzocco, являющейся настоящей жемчужиной для владельцев кофеен. Стоимость такой кофемашины превышает 4700 евро. Также игрок «Барселоны» имеет дорогую кофемолку. Суммарно стоимость принадлежностей для приготовления кофе, используемых Серхио, составляет 6727 евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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