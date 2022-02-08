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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый контракт Модрича является вопросом времени для «Реала»

08 Февраля 2022 • 16:50 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
2.60 3.60 2.60
12.02 18:15

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим полузащитником Лукой Модричем. По сообщениям Фабрицио Романо, «сливочные» с большой долей вероятности оставят хорвата как минимум до конца сезона 2022/23.

Отмечается, что Модрич является неприкасаемым игроком для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Для итальянца полузащитник является ключевым футболистом в игровой системе.

Напомним, что Модрич перебрался в мадридский «Реал» летом 2012 года из лондонского «Тоттенхэма». С тех пор полузащитник выиграл за «сливочных» множество трофеев, среди которых 4 кубка Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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