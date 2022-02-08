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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллетти: «Я был в расцвете сил, но не мог даже ударить Месси»

08 Февраля 2022 • 15:27 Комментировать (2)

Бывший игрок «Барселоны» Жулиано Беллетти вспомнил о первой тренировке Лионеля Месси с основой.

«Когда я впервые тренировался с Месси, я до этого о нём не слышал. Иньеста предупредил меня, чтобы я был осторожен, потому что он хорош.

Когда Месси получал мяч, ему было всё равно, против кого играть. Я был в расцвете сил, но ничего не мог сделать с ним, оказываясь один на один. Я даже не мог схватить его или ударить.

Казалось ненормальным, что игрок из академии так показывает себя в основе», - слова Беллетти приводит Goal.com.

Напомним, что летом прошлого года Лионель Месси ушёл из «Барселоны» и стал игроком «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жулиано Беллетти
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Комментарии (2)
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aisin
08 Февраля 2022 в 16:25
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Alex1972
08 Февраля 2022 в 16:04
Да уж ..
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