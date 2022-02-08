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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» объявила об уходе гендиректора

08 Февраля 2022 • 14:25 Комментировать

На официальном сайте «Барселоны» была опубликована информация об уходе из клуба Феррана Ревертера. С июля прошлого года он занимал должность генерального директора каталонского клуба.

Уход Ревертера связан с семейными обстоятельствами. Функционер сам попросил Жоана Лапорту об освобождении с должности.

Ферран Ревертер покинет «Барселону» в тот момент, когда клуб найдёт нового специалиста на пост гендиректора.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 13 февраля. Команда Хави сыграет в дерби против «Эспаньола» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Ревертер
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