​«Барселона» объявила об уходе гендиректора

На официальном сайте «Барселоны» была опубликована информация об уходе из клуба Феррана Ревертера. С июля прошлого года он занимал должность генерального директора каталонского клуба.

Уход Ревертера связан с семейными обстоятельствами. Функционер сам попросил Жоана Лапорту об освобождении с должности.

Ферран Ревертер покинет «Барселону» в тот момент, когда клуб найдёт нового специалиста на пост гендиректора.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 13 февраля. Команда Хави сыграет в дерби против «Эспаньола» на поле соперника.