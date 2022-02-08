Каземиро: «Месси - один из трёх лучших футболистов в истории»

Опорный хавбек мадридского «Реала» Каземиро обсудил с испанскими журналистами уход аргентинца Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Летом прошлого года форвард перешел в «ПСЖ».

«Его потеря сильно отразилась на «Барселоне», это очень заметно. Лео – один из трех лучших футболистов в истории. Сейчас можно увидеть, насколько он был важен для «сине-гранатовых». Месси можно считать иконой «Барсы», - приводит слова бразильца Ok Diario.

Стоит отметить, что «Реал» встретится с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Париже 15 февраля, а ответный – 9 марта в Мадриде.