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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каземиро: «Месси - один из трёх лучших футболистов в истории»

08 Февраля 2022 • 13:25 Комментировать (3)

Опорный хавбек мадридского «Реала» Каземиро обсудил с испанскими журналистами уход аргентинца Лионеля Месси из каталонской «Барселоны». Летом прошлого года форвард перешел в «ПСЖ».

«Его потеря сильно отразилась на «Барселоне», это очень заметно. Лео – один из трех лучших футболистов в истории. Сейчас можно увидеть, насколько он был важен для «сине-гранатовых». Месси можно считать иконой «Барсы», - приводит слова бразильца Ok Diario.

Стоит отметить, что «Реал» встретится с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Париже 15 февраля, а ответный – 9 марта в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Каземиро
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
08 Февраля 2022 в 14:06
карлик - ПОЗОР в истории футбола !!!
SavaJuve
08 Февраля 2022 в 14:30
Ну не надо так резко. Я не фанат его, но его футбольные заслуги всё же очень велики, несмотря на всё гавномутство с его стороны, что в сборной, что в Барселоне.
Артур Измаилов
08 Февраля 2022 в 14:32
да , очень велики )) не каждый может купить целых 5 ЗМ , и при этом не оказатся за решеткой
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