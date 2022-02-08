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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стоичков: «Дембеле совершил большую ошибку, ему нет прощения»

08 Февраля 2022 • 10:41 Комментировать (1)

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказался о ситуации вокруг полузащитника Усмана Дембеле.

«Главная проблема Дембеле – это его окружение. Усман совершил большую ошибку, ему нет прощения. Болельщики команды больше не будут поддерживать его. Ему бы пора понять, что футбол – это не только бег. Дембеле нужно еще многому учиться», - приводит слова болгарина портал Goal.

Контракт француза с «сине-гранатовыми» истекает по окончании сезона. «Барселона» несколько раз предпринимала попытку продлить договор, однако получала отказ.

В январе клуб хотел избавиться от проблемного игрока, но не смог найти на него покупателя.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Христо Стоичков Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
08 Февраля 2022 в 10:53
И зачем Барсе эта гниль в команде, не понимаю. 140 лямов отдали за него и вот благодарочка.
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