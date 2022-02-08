Стоичков: «Дембеле совершил большую ошибку, ему нет прощения»

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказался о ситуации вокруг полузащитника Усмана Дембеле.

«Главная проблема Дембеле – это его окружение. Усман совершил большую ошибку, ему нет прощения. Болельщики команды больше не будут поддерживать его. Ему бы пора понять, что футбол – это не только бег. Дембеле нужно еще многому учиться», - приводит слова болгарина портал Goal.

Контракт француза с «сине-гранатовыми» истекает по окончании сезона. «Барселона» несколько раз предпринимала попытку продлить договор, однако получала отказ.

В январе клуб хотел избавиться от проблемного игрока, но не смог найти на него покупателя.