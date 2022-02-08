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Чемпионат Испании. Ла Лига

АПЛ или «Барселона»: Араухо сделал выбор

08 Февраля 2022 • 09:37 Комментировать (1)

Защитник из Уругвая Рональд Араухо, ныне играющий в составе каталонской «Барселоны», не планирует покидать «сине-гранатовых». Стороны сейчас ведут переговоры о пролонгации сотрудничества.

Согласно информации Mundo Deportivo, переговорный процесс находится на финальной стадии. При этом Араухо имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в чемпионате Англии, где интерес к нему проявляют «МЮ», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Однако Рональд видит себя только в футболке «Барселоны».

Срок нынешнего контракта 22-летнего уругвайца с каталонским грандом истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
08 Февраля 2022 в 10:53
Что и следовало ожидать.
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