АПЛ или «Барселона»: Араухо сделал выбор

Защитник из Уругвая Рональд Араухо, ныне играющий в составе каталонской «Барселоны», не планирует покидать «сине-гранатовых». Стороны сейчас ведут переговоры о пролонгации сотрудничества.

Согласно информации Mundo Deportivo, переговорный процесс находится на финальной стадии. При этом Араухо имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в чемпионате Англии, где интерес к нему проявляют «МЮ», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Однако Рональд видит себя только в футболке «Барселоны».

Срок нынешнего контракта 22-летнего уругвайца с каталонским грандом истекает летом 2023 года.