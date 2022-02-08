Эмери считает «Барселону» фаворитом в борьбе за место в Лиге чемпионов

Как мы уже информировали, в «Барселоне» практически официально отказались от чемпионских амбиций в текущем сезоне, перед командой ставят более реалистичные задачи - добиться места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Для этого «Барсе» надо финишировать в первой четверке, но на места в ней претендуют и другие клубы - «Реал» и «Севилья» ушли вперед, «Бетис» идет третьим, затем «Барселона» и «Атлетико», а за ними - «Вильярреал». И наставник «желтой субмарины», Унаи Эмери, считает, что именно «Барселона» является главным фаворитом всей этой компании.

- «Барселона» удачно воспользовалась трансферным окном, оно подоспело для нее как раз вовремя. Это большой клуб, который имеет все возможности быстрее приходить в тонус после периода неудач. Трудно представить, что она не сможет пробиться в Лигу чемпионов, - заявил Эмери, слова которого приводит Football Espana.