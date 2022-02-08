Мнение: Анчелотти унизил Бэйла, проигнорировав его в матче с «Гранадой»

Отсутствие Карима Бензема и Винисиуса Жуниора в составе «Реала» в матче с «Гранадой» вынудило Карло Анчелотти импровизировать, однако решения вызвали немало вопросов - итальянский специалист выдвинул вперед Иско, а Бэйла оставил сидеть на скамейке запасных.

Как считает Football Espana, это - серьезная пощечина для валлийца, даже несмотря на то, что в итоге «Реал» выиграл, хотя и натужно. Анчелотти дал понять, что Бэйл, который несколько лет назад у него же был стабильным игроком основы, теперь не нужен ему даже если ставить на его место будет просто некого.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл в трех матчах Примеры, причем успел забить гол в ворота «Леванте» в августе прошлого года.