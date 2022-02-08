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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новичок «Атлетико» Васс пропустит около двух месяцев из-за травмы колена

08 Февраля 2022 • 00:50 Комментировать
Атлетико М
...
Леванте
16.02 21:00

Старт карьеры датского полузащитника Даниэля Васса в своем новом клубе, мадридском «Атлетико», сложился не лучшим образом. Футболист получил серьезную травму в прошедшем поединке с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании, повредив колено в столкновении с Ферраном Торресом.

Спустя сутки стало известно, что процесс восстановления связок затянется на шесть-восемь недель, такими данными поделилось издание Marca. Как следствие, Васс точно не сможет принять участие в обеих встречах с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Примечательно, что игра с каталонцами стала для Васса дебютной в футболке мадридской команды – зимой он перебрался в стан «матрасников» из «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Даниэль Васс
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окончен Атлетик Б 2:1 Эспаньол 1.65 3.85 6.25
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