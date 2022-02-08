Новичок «Атлетико» Васс пропустит около двух месяцев из-за травмы колена

Старт карьеры датского полузащитника Даниэля Васса в своем новом клубе, мадридском «Атлетико», сложился не лучшим образом. Футболист получил серьезную травму в прошедшем поединке с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании, повредив колено в столкновении с Ферраном Торресом.

Спустя сутки стало известно, что процесс восстановления связок затянется на шесть-восемь недель, такими данными поделилось издание Marca. Как следствие, Васс точно не сможет принять участие в обеих встречах с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Примечательно, что игра с каталонцами стала для Васса дебютной в футболке мадридской команды – зимой он перебрался в стан «матрасников» из «Валенсии».