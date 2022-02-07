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Чемпионат Испании. Ла Лига

Исак интересен «Барселоне» - ранее его активно сватали в АПЛ слухи

07 Февраля 2022 • 21:28 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Гранада
1.50 4.20 7.10
13.02 20:30

По всей видимости, дни шведского нападающего «Реал Сосьедада» Александра Исак в своей нынешней команде уже сочтены – охоту на перспективного игрока открыли ведущие клубы Европы, которые наверняка летом предложат ему щедрые условия личного контракта.

Ранее британская пресса писала об интересе к Исаку со стороны представителей АПЛ, а именно «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но, на днях появилась информация, что в борьбу за форварда включится также «Барселона». Подобными сведениями поделилось издание El Nacional.

Отмечается, что в услугах Исака заинтересован лично главный тренер каталонцев Хави Эрнандес. Потенциальная сделка оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022
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