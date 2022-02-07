По всей видимости, дни шведского нападающего «Реал Сосьедада» Александра Исак в своей нынешней команде уже сочтены – охоту на перспективного игрока открыли ведущие клубы Европы, которые наверняка летом предложат ему щедрые условия личного контракта.

Ранее британская пресса писала об интересе к Исаку со стороны представителей АПЛ, а именно «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но, на днях появилась информация, что в борьбу за форварда включится также «Барселона». Подобными сведениями поделилось издание El Nacional.

Отмечается, что в услугах Исака заинтересован лично главный тренер каталонцев Хави Эрнандес. Потенциальная сделка оценивается в 40 миллионов евро.