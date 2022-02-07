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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» вырезала из видео фрагмент с Хави и Дембеле видео

07 Февраля 2022 • 18:08 Комментировать

В воскресенье «Барселона» на поле родного «Камп Ноу» обыграла «Атлетико» со счётом 4:2. После игры пресс-служба каталонцев опубликовала видео, на котором главный тренер команды Хави пожимает руку каждому футболисту.

Внимательные болельщики заметили, что «Барселона» вырезала фрагмент с рукопожатием Хави и Усмана Дембеле.

 

Стоит напомнить, что фанаты «Барселоны» люто освистали Усмана Дембеле перед началом матча. Как известно, клуб не договорился с французом о новом контракте из-за высоких запросов игрока. «Сине-гранатовые» пытались продать Дембеле в январе, но не смогли.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
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