В воскресенье «Барселона» на поле родного «Камп Ноу» обыграла «Атлетико» со счётом 4:2. После игры пресс-служба каталонцев опубликовала видео, на котором главный тренер команды Хави пожимает руку каждому футболисту.

Внимательные болельщики заметили, что «Барселона» вырезала фрагмент с рукопожатием Хави и Усмана Дембеле.

Unquestionably the best video you'll see today pic.twitter.com/ZmqirrgGe9