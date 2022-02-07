На сегодняшний день главным форвардом «Реала» остаётся Карим Бензема. При этом летом мадридский клуб планирует серьёзно усилить атаку, что может отразиться на позициях француза в команде.

Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на Onze, Бензема опасается того, что после прихода Холанна он потеряет место в составе «Реала». Француз планирует в марте встретиться с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, чтобы обсудить свои перспективы.

Бензема понимает, что в «Реал» наверняка перейдёт Килиан Мбаппе. При этом если прибудет ещё и Эрлинг Холанн, то Карим может выпасть из атакующего трио команды.

Действующий контракт Карима Бензема с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2022/2023.