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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бензема опасается Холанна и Мбаппе слухи

07 Февраля 2022 • 14:31 Комментировать

На сегодняшний день главным форвардом «Реала» остаётся Карим Бензема. При этом летом мадридский клуб планирует серьёзно усилить атаку, что может отразиться на позициях француза в команде.

Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на Onze, Бензема опасается того, что после прихода Холанна он потеряет место в составе «Реала». Француз планирует в марте встретиться с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, чтобы обсудить свои перспективы.

Бензема понимает, что в «Реал» наверняка перейдёт Килиан Мбаппе. При этом если прибудет ещё и Эрлинг Холанн, то Карим может выпасть из атакующего трио команды.

Действующий контракт Карима Бензема с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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