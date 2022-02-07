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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рассматривает кандидатуры шестерых защитников

07 Февраля 2022 • 12:29 Комментировать

Каталонская «Барселона» намерена серьезно поработать над усилением оборонительной линии команды в летнее трансферное окно. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже составил шорт-лист из потенциальных новичков.

Как стало известно журналистам Sport.es, в поле зрения испанского специалиста находятся сразу шестеро защитников. Речь идет о Сесаре Аспиликуэте, Андреасе Кристенсене (оба – «Челси»), Никласе Зюле («Бавария»), Маттайсе де Лихте («Ювентус»), Жюле Кунде («Севилья») и Лисандро Мартинесе («Аякс»).

В текущем сезоне «Барса» идет на четвертом месте в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сесар Аспиликуэта Никлас Зюле Андреас Кристенсен Маттайс де Лихт Лисандро Мартинес Жюль Кунде
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