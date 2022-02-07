«Барселона» рассматривает кандидатуры шестерых защитников

Каталонская «Барселона» намерена серьезно поработать над усилением оборонительной линии команды в летнее трансферное окно. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже составил шорт-лист из потенциальных новичков.

Как стало известно журналистам Sport.es, в поле зрения испанского специалиста находятся сразу шестеро защитников. Речь идет о Сесаре Аспиликуэте, Андреасе Кристенсене (оба – «Челси»), Никласе Зюле («Бавария»), Маттайсе де Лихте («Ювентус»), Жюле Кунде («Севилья») и Лисандро Мартинесе («Аякс»).

В текущем сезоне «Барса» идет на четвертом месте в таблице Ла Лиги.