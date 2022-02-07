Пасторе может продолжить карьеру в Аргентине

Атакующий полузащитник Хавьер Пасторе, ныне выступающий в испанском чемпионате за клуб «Эльче», имеет вариант продолжения карьеры на родине.

Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Экрем Конур, заинтересованность в услугах 32-летнего исполнителя проявляет «Бока Хуниорс». Аргентинский гранд готов сделать Хавьеру предложение, если тот согласится пойти на уступки в заработной плате.

Контракт Пасторе с испанским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Аргентинец дал четко понять руководству «Эльче», что не планирует подписывать новый трудовой договор.