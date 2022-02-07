Перес недоволен Анчелотти и нашёл нового тренера для «Реала»

В мадридском «Реале» подыскивают нового тренера на случай ухода итальянца Карло Анчелотти. В поле зрения «королевского» клуба попал экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв.

Как информируют журналисты El Nacional, немецкий специалист уже начал изучать испанский язык для работы в Ла Лиге. Источник отмечает, что руководство «королевского» клуба недовольно игрой команды под руководством «Папы Карло». «Бланкос» могут уволить итальянца в конце сезона, а на его место пригласить Лёва.

Йоахим тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год, вместе с ним «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014 году.