Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в разговоре с журналистами ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал» грядущим летом.

«Я пока не принял окончательного решения. Думаю, предстоящие матчи в Лиге чемпионов все решат. Я сейчас могу вести переговоры, но не собираюсь делать этого с клубом, который является нашим соперником. Хочу победить «Реал», это моя цель. После этого противостояния посмотрим, что будет дальше», - передает слова форварда Lequipe.

Напомним, что «ПСЖ» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Париже 15 февраля, а ответная встрече состоится в Мадриде 9 марта.