«Вильярреал» уверенно победил в Севилье

«Бетис» и «Вильярреал» встретились в одном из центральных матчей 23-го тура чемпионата Испании. Игра получилась достаточно событийной с хорошими моментами и обращениями арбитра к системе ВАР из-за офсайдов и пенальти. В атаке же более удачливыми были гости. На 41-й минуте Пау Торрес замкнул подачу с углового, а в конце второго тайма поставил точку Этьен Капу ударом из-за пределов штрафной - 2:0.

«Вильярреал» вышел на шестое место, почти догнав «Атлетико» и «Барселону». «Бетис» - третий.