«Вильярреал» уверенно победил в Севилье

«Бетис» и «Вильярреал» встретились в одном из центральных матчей 23-го тура чемпионата Испании. Игра получилась достаточно событийной с хорошими моментами и обращениями арбитра к системе ВАР из-за офсайдов и пенальти. В атаке же более удачливыми были гости. На 41-й минуте Пау Торрес замкнул подачу с углового, а в конце второго тайма поставил точку Этьен Капу ударом из-за пределов штрафной - 2:0.
«Вильярреал» вышел на шестое место, почти догнав «Атлетико» и «Барселону». «Бетис» - третий.
Протокол игры
|Бетис
|0:2
|Вильярреал
|41'Торрес Пау II (0:1)
|83'Капу Этьен (0:2)
Силва Руи•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Бартра Марк•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес 59' (Иглесиас Борха ( 59') •Каналес Серхио • 85'Фекир Набиль 87' (Тельо Кристиан ( 87') •Хуанми Мигель 84' (Руибаль Айтор ( 84') •Виллиан Жозе 59' (Родри Родриго ( 59')
Рульи Херонимо•Фойт Хуан 64' (Орье Серж ( 64') •Альбиоль Рауль•Торрес Пау II•Педраса Альфонсо•Чуквезе Саму 25' 77' (Пино Йереми ( 77') •Парехо Даниэль•Капу Этьен • 71'Морено Альберто 37' 77' (Ло Чельсо Джовани ( 77') •Морено Херард 35' (Тригерос Мануэль ( 35') •Алькасер Пако 63' (Данджума Арно ( 63')
06 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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