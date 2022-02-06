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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» уверенно победил в Севилье

06 Февраля 2022 • 22:26 Комментировать
Бетис
0:2
Вильярреал
окончен

«Бетис» и «Вильярреал» встретились в одном из центральных матчей 23-го тура чемпионата Испании. Игра получилась достаточно событийной с хорошими моментами и обращениями арбитра к системе ВАР из-за офсайдов и пенальти. В атаке же более удачливыми были гости. На 41-й минуте Пау Торрес замкнул подачу с углового, а в конце второго тайма поставил точку Этьен Капу ударом из-за пределов штрафной - 2:0.

«Вильярреал» вышел на шестое место, почти догнав «Атлетико» и «Барселону». «Бетис» - третий.

Протокол игры  
Бетис 0:2Вильярреал
  41'Торрес Пау II (0:1)
  83'Капу Этьен (0:2)
Силва РуиБельерин ЭкторПесселья ХерманБартра МаркМиранда ХуанГидо РодригесГуардадо Андрес  59' (Иглесиас Борха (  59') Каналес Серхио   85'Фекир Набиль  87' (Тельо Кристиан (  87') Хуанми Мигель  84' (Руибаль Айтор (  84') Виллиан Жозе  59' (Родри Родриго (  59')
Запасные: Лаинес ДиегоГонсалес ЭдгарРоблес ЖоэльВиктор РуисКарвалью ВилльямСабали ЮссуфАкуоку ПольМорено Алекс
Рульи ХеронимоФойт Хуан  64' (Орье Серж (  64') Альбиоль РаульТоррес Пау IIПедраса АльфонсоЧуквезе Саму   25'  77' (Пино Йереми (  77') Парехо ДаниэльКапу Этьен   71'Морено Альберто   37'  77' (Ло Чельсо Джовани (  77') Морено Херард  35' (Тригерос Мануэль (  35') Алькасер Пако  63' (Данджума Арно (  63')
Запасные: Манди АиссаГомес МойсесАльварес ИкерМарио ГаспарИборра ВисентеЭступиньян ПервисАсенхо Серхио
06 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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окончен Валенсия 0:0 Реал Сосьедад 2.80 3.30 2.55
окончен Барселона 4:2 Атлетико М 2.30 3.40 3.30
окончен Бетис 0:2 Вильярреал 2.45 3.45 2.85
Идет 28 минута Реал Мадрид 0:0 Гранада 1.27 6.40 11.00
07.02  23:00 Атлетик Б ... Эспаньол 0.00 0.00 0.00
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