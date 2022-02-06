«Валенсия» без Черышева и «Реал Сосьедад» не порадовали голами

В воскресенье в чемпионате Испании встретились претенденты на еврокубковые места, «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Гости чаще контролировали мяч, а соперник регулярно нагружал штрафную подачами, а атакующие игроки в основном неточно пробивали.

В середине первого тайма Гиорги Мамардашвили с трудом парировал удар головой Робена ле Нормана. Спустя тайм Максим Гомес не смог переиграть другого голкипера, оказавшись сам перед воротами.

Итог - 0:0, баски делят пятое место с «Барселоной», их соперник на экваторе таблицы. Россиянин Денис Черышев провел игру в запасе.