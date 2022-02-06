«Валенсия» без Черышева и «Реал Сосьедад» не порадовали голами

В воскресенье в чемпионате Испании встретились претенденты на еврокубковые места, «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Гости чаще контролировали мяч, а соперник регулярно нагружал штрафную подачами, а атакующие игроки в основном неточно пробивали.
В середине первого тайма Гиорги Мамардашвили с трудом парировал удар головой Робена ле Нормана. Спустя тайм Максим Гомес не смог переиграть другого голкипера, оказавшись сам перед воротами.
Итог - 0:0, баски делят пятое место с «Барселоной», их соперник на экваторе таблицы. Россиянин Денис Черышев провел игру в запасе.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Фулкье Димитри•Джюмарт Эрай 71' (Гуэдеш Гонсалу ( 71') •Москера Кристиан 26' 46' (Солер Карлос ( 46') •Гайя Хосе•Муса Юнус 81' (Дуро Уго ( 81') •Гильямон Уго • 79'Мориба Илайкс 37' 71' (Рачич Урош ( 71') •Макси Гомес 81' (Андре Маркос ( 81') •Хиль Бриан
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор 51' 64' (Ариц Элустондо ( 64') •Ле Норман Робен•Рико Диего•Мерино Микель•Субименди Мартин • 31'Рафинья Алькантара 74' (Сильва Давид ( 74') •Порту Кристиан 73' (Янузай Аднан ( 73') •Сорлот Александр 64' (Исак Александр ( 64') •Оярсабаль Микель
06 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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