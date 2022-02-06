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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» без Черышева и «Реал Сосьедад» не порадовали голами

06 Февраля 2022 • 18:03 Комментировать
Валенсия
0:0
Реал Сосьедад
окончен

В воскресенье в чемпионате Испании встретились претенденты на еврокубковые места, «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Гости чаще контролировали мяч, а соперник регулярно нагружал штрафную подачами, а атакующие игроки в основном неточно пробивали.

В середине первого тайма Гиорги Мамардашвили с трудом парировал удар головой Робена ле Нормана. Спустя тайм Максим Гомес не смог переиграть другого голкипера, оказавшись сам перед воротами.

Итог - 0:0, баски делят пятое место с «Барселоной», их соперник на экваторе таблицы. Россиянин Денис Черышев провел игру в запасе.

Протокол игры  
Валенсия 0:0Реал Сосьедад
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриФулкье ДимитриДжюмарт Эрай  71' (Гуэдеш Гонсалу (  71') Москера Кристиан   26'  46' (Солер Карлос (  46') Гайя ХосеМуса Юнус  81' (Дуро Уго (  81') Гильямон Уго   79'Мориба Илайкс   37'  71' (Рачич Урош (  71') Макси Гомес  81' (Андре Маркос (  81') Хиль Бриан
Запасные: Черышев ДенисКошта ЭлдерКоба КуандредиЛато ТониВаскес ХесусХауме ДоменекИранцо Рубен
Ремиро АлехандроГоросабел АндониСубельдия Игор   51'  64' (Ариц Элустондо (  64') Ле Норман РобенРико ДиегоМерино МикельСубименди Мартин   31'Рафинья Алькантара  74' (Сильва Давид (  74') Порту Кристиан  73' (Янузай Аднан (  73') Сорлот Александр  64' (Исак Александр (  64') Оярсабаль Микель
Запасные: Гевара АндерРайан МэттИльяраменди АсьерГуриди ХонМуньос АйхенСальдуа ХосебаДжуара НаисПачеко Хон
06 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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окончен Валенсия 0:0 Реал Сосьедад 2.80 3.30 2.55
Идет 38 минута Барселона 2:1 Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.43 3.45 2.95
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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