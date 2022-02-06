«ПСЖ» приглашают Асенсио для вероятной замены Мбаппе

Не секрет, что Килиан Мбаппе может уйти из «ПСЖ», им активно интересуется мадридский «Реал», да и в целом, видеть его у себя хотели бы очень многие. В таком случае «ПСЖ» надо будет искать замену для своего супер-нападающего.

Вероятной кандидатурой, сообщает Le10Sport, может стать выступающий за «Реал» 26-летний форвард Марко Асенсио. Финансовые условия возможной сделки пока что не сообщаются.

Асенсио выступает за мадридский «Реал» с 2015 года, а годом позже дебютировал и в сборной Испании. В текущем сезоне на его счету семнадцать матчей в чемпионате Испании, в которых Асенсио забил уже пять голов. Это - третий результат в команде после Бензема и Винисиуса.