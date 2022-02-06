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Чемпионат Испании. Ла Лига

Премьера в испанском чемпионате - впервые гол забил представитель частично признанного Косово

06 Февраля 2022 • 00:31 Комментировать
Мальорка
2:1
Кадис
окончен

Гол Ведата Мурики принес победу его команде «Мальорке» в матче с «Кадисом», островитяне победили со счетом 2:1. Как оказалось, это был первый гол в истории испанского чемпионата, который в Ла Лиге забил уроженец объявившего себя независимым от Сербии Косова. Любопытно, что Испания является одной из стран Европейского союза, которая не признает Косово.

Что до Мурики, то родившийся в Призрене 27-летний игрок известен по выступлениям за «Лацио», в составе которого он сыграл в 37 матчах. Ранее в его карьере были выступления в албанских и турецких клубах, а с 2016 года он привлекается в сборную Косова, в составе которой забил 18 голов в 37 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Ведат Мурики
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окончен Мальорка 2:1 Кадис 1.85 3.30 4.80
окончен Сельта 2:0 Райо Вальекано 1.97 3.20 4.35
окончен Осасуна 0:0 Севилья 3.45 3.05 2.30
06.02  16:00 Валенсия ... Реал Сосьедад 0.00 0.00 0.00
06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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