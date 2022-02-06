Премьера в испанском чемпионате - впервые гол забил представитель частично признанного Косово

Гол Ведата Мурики принес победу его команде «Мальорке» в матче с «Кадисом», островитяне победили со счетом 2:1. Как оказалось, это был первый гол в истории испанского чемпионата, который в Ла Лиге забил уроженец объявившего себя независимым от Сербии Косова. Любопытно, что Испания является одной из стран Европейского союза, которая не признает Косово.

Что до Мурики, то родившийся в Призрене 27-летний игрок известен по выступлениям за «Лацио», в составе которого он сыграл в 37 матчах. Ранее в его карьере были выступления в албанских и турецких клубах, а с 2016 года он привлекается в сборную Косова, в составе которой забил 18 голов в 37 матчах.