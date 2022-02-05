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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван клуб, в который Дембеле перейдёт из «Барселоны»

05 Февраля 2022 • 13:16 Комментировать

Назван возможный вариант продолжения карьеры французского вингера Усмана Дембеле, у которого по завершении сезона истечет срок действия контракта с каталонской «Барселоной».

По данным Mundo Deportivo, новым клубом футболиста станет «ПСЖ». Стороны провели переговоры и предварительно договорились о сотрудничестве. Вице-чемпион Лиги 1 готов подписать Усмана на правах свободного агента.

Дембеле отказался от нового соглашения с «Барселоной» и мог остаться без футбола до лета по решению руководства «сине-гранатовых». Однако главному тренеру команды Хави удалось переубедить боссов клуба. Специалисту разрешили задействовать Дембеле в оставшихся матчах сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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