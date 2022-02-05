Испанский клуб хочет подписать Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Стало известно об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Реала Сосьедад».
Согласно информации Todofichajes, клуб из Сан-Себастьяна рассматривает Икарди в качестве альтернативы шведу Александру Исаку, которого сватают в лондонский «Арсенал». В «Реале Сосьедад» считают, что Мауро сможет достойно заменить скандинавского игрока на острие атаки.
Главной проблемой является высокая заработная плата Икарди. Испанский клуб надеется, что аргентинец согласится пойти на уступки.
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