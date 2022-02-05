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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб хочет подписать Икарди

05 Февраля 2022 • 11:40 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Стало известно об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Реала Сосьедад».

Согласно информации Todofichajes, клуб из Сан-Себастьяна рассматривает Икарди в качестве альтернативы шведу Александру Исаку, которого сватают в лондонский «Арсенал». В «Реале Сосьедад» считают, что Мауро сможет достойно заменить скандинавского игрока на острие атаки.

Главной проблемой является высокая заработная плата Икарди. Испанский клуб надеется, что аргентинец согласится пойти на уступки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Мауро Икарди
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