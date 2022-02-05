«Барселона» вынесла вердикт по Дембеле

В руководстве каталонской «Барселоны» пришли к консенсусу по поводу французского вингера Усмана Дембеле. Клуб передумал расторгать трудовое соглашение с игроком и готов оставить его до конца сезона.

При этом, как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не собираются запрещать наставнику команды Хави Эрнандесу ставить Дембеле в состав команды в оставшихся матчах. Тренер сам будет определять необходимость использования вингера.

Ранее стало известно о нежелании Усмана досрочно расторгать контракт с каталонским грандом. Срок действия его соглашения рассчитан еще на полгода.