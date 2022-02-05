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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вынесла вердикт по Дембеле

05 Февраля 2022 • 11:09 Комментировать

В руководстве каталонской «Барселоны» пришли к консенсусу по поводу французского вингера Усмана Дембеле. Клуб передумал расторгать трудовое соглашение с игроком и готов оставить его до конца сезона.

При этом, как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не собираются запрещать наставнику команды Хави Эрнандесу ставить Дембеле в состав команды в оставшихся матчах. Тренер сам будет определять необходимость использования вингера.

Ранее стало известно о нежелании Усмана досрочно расторгать контракт с каталонским грандом. Срок действия его соглашения рассчитан еще на полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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