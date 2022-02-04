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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Азар отчаялся из-за отношения Анчелотти слухи

04 Февраля 2022 • 15:17 Комментировать

По ходу сезона 2021/2022 Карло Анчелотти несколько раз говорил о том, что у Эдена Азара будет шанс себя проявить, и что бельгиец может вернуться на свой лучший уровень. Тем не менее, бельгиец по-прежнему получает не так много игрового времени. По данным испанского издания Marca, Азар отчаялся из-за отношения Анчелотти к себе.

В сезоне 2021/2022 Эден Азар провёл на футбольном поле 831 минуту в 18 матчах «Реала» во всех соревнованиях. На счету 31-летнего бельгийца один гол и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что Эден Азар представляет «Реал» с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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