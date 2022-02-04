Асенсио надеется на новый контракт с «Реалом»

26-летний хавбек Марко Асенсио не хочет покидать мадридский «Реал». Уже давненько ходят слухи о возможном трансфере испанца в другой клуб, однако игрок отвергает все предложения.

По информации Goal.com, полузащитник хотел бы заключить новый трудовой договор с «королевским» клубом. Футболист ждет начала переговоров с руководством «бланкос».

Действующее соглашение Марко с мадридским грандом истекает летом 2023 года. Он защищает цвета «Реала» с июля 2015 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Асенсио заинтересованы лондонский «Арсенал», «Рома» и туринский «Ювентус».