«Барселона» сядет за стол переговоров с Гави

В каталонской «Барселоне» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с перспективным хавбеком Гави. Руководство клуба довольно выступлениями игрока и хочет вознаградить его новым трудовым соглашением.

Согласно сведениям журналистов Diario Sport, в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. Срок действующего контракта 17-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 17 поединках, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Кроме того, он получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.