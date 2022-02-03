Фотографии мышц Бэйла создали резонанс в сети

Валлийский игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл в социальных сетях ответил «хейтерам» по поводу своей физической формы.

Недавно в Интернете появилась фотография игрока во время беговой тренировки. Ракурс был подобран максимально неудачно для футболиста, могло показаться, что ноги валлийца значительно ослабли и потеряли мышечную массу. Футбольная общественность начала сравнивать форму игрока с его состоянием в прошлом.

«Хейтеры» пошучивали, а остальные не понимали то, как можно было так быстро всё растерять.

Бэйл отреагировал на обсуждения в медиа и выложил в свой «Инстаграм» пост с фотографией, где мышцы уже отчётливо видны. Ракурсы двух снимков крайне схожи, но разницу создаёт то, что в неудачном снимке ноги находятся в полёте, но как только Бэйл коснулся земли, вопросов касательно формы валлийца стало меньше.

Игрока в комментариях поддержали Марсело, Серхио Рамос, Лукас Васкес и другие.