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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фотографии мышц Бэйла создали резонанс в сети

03 Февраля 2022 • 21:16 Комментировать

Валлийский игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл в социальных сетях ответил «хейтерам» по поводу своей физической формы. 

Недавно в Интернете появилась фотография игрока во время беговой тренировки. Ракурс был подобран максимально неудачно для футболиста, могло показаться, что ноги валлийца значительно ослабли и потеряли мышечную массу. Футбольная общественность начала сравнивать форму игрока с его состоянием в прошлом. 

«Хейтеры» пошучивали, а остальные не понимали то, как можно было так быстро всё растерять. 

Бэйл отреагировал на обсуждения в медиа и выложил в свой «Инстаграм» пост с фотографией, где мышцы уже отчётливо видны. Ракурсы двух снимков крайне схожи, но разницу создаёт то, что в неудачном снимке ноги находятся в полёте, но как только Бэйл коснулся земли, вопросов касательно формы валлийца стало меньше. 

Игрока в комментариях поддержали Марсело, Серхио Рамос, Лукас Васкес и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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