​Обамеянг: «Я вижу себя победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны»

В четверг Пьер-Эмерик Обамеянг был представлен как футболист «Барселоны». Габонский нападающий будет выступать за каталонский клуб под номером 25.

Во время презентации Обамеянг подчеркнул свои высокие спортивные цели в каталонском клубе.

«Я вижу себя победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны». Мы будем работать, чтобы вернуться и победить», - сказал Обамеянг во время мероприятия.

В этом сезоне «Барселона» уже точно не выполнит эту задачу. Каталонцы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Бенфикой» и «Динамо» (Киев).