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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президенту «Барселоны» задали вопрос о возможном переходе Холанна

03 Февраля 2022 • 17:37 Комментировать

Жоан Лапорта, который занимает должность президента «Барселоны», во время презентации Пьера-Эмерика Обамеянга в четверг получил вопрос по поводу возможного перехода в клуб Эрлинга Холанна летом.

«Холанн? Сегодня мы очень взволнованы из-за перехода Обамеянга, который будет забивать здесь голы. А в июне мы постараемся сделать команду ещё более сильной. Мы на правильном пути», - слова Лапорты на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.  

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг подписал с «Барселоной» трудовое соглашение, рассчитанное на конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Пьер-Эмерик Обамеянг Эрлинг Холанн
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