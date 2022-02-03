​Президенту «Барселоны» задали вопрос о возможном переходе Холанна

Жоан Лапорта, который занимает должность президента «Барселоны», во время презентации Пьера-Эмерика Обамеянга в четверг получил вопрос по поводу возможного перехода в клуб Эрлинга Холанна летом.

«Холанн? Сегодня мы очень взволнованы из-за перехода Обамеянга, который будет забивать здесь голы. А в июне мы постараемся сделать команду ещё более сильной. Мы на правильном пути», - слова Лапорты на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг подписал с «Барселоной» трудовое соглашение, рассчитанное на конца сезона 2024/2025.