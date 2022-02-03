Обамеянг назвал свою цель в «Барселоне»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, пополнивший ряды каталонской «Барселоны», прокомментировал смену клубной прописки.

«Моя основная цель – сделать все от себя зависящее, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. Ради этого отдам все силы. Очень рад поработать с Хави Эрнандесом. Он был потрясающим футболистом. У такого специалиста можно многому научиться», - приводит слова габонского бомбардира Sky Sports.

32-летний форвард переехал на «Камп Ноу» в статусе свободного агента. Обамеянг заключил с «Барселоной» контракт до конца сезона-2024/2025.