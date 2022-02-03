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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг назвал свою цель в «Барселоне»

03 Февраля 2022 • 10:30 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, пополнивший ряды каталонской «Барселоны», прокомментировал смену клубной прописки.

«Моя основная цель – сделать все от себя зависящее, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. Ради этого отдам все силы. Очень рад поработать с Хави Эрнандесом. Он был потрясающим футболистом. У такого специалиста можно многому научиться», - приводит слова габонского бомбардира Sky Sports.

32-летний форвард переехал на «Камп Ноу» в статусе свободного агента. Обамеянг заключил с «Барселоной» контракт до конца сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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