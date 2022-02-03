«Барселона» определилась с трансферной целью на лето

Фланговый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат по-прежнему находится в списке трансферных желаний каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» считают, что этот футболист идеально подойдет на позицию левого латераля.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, подписание Берната – приоритетная цель каталонского гранда на следующее летом. В свою очередь игрок не против сменить клубную прописку и попробовать свои силы на «Камп Ноу». «ПСЖ», если верить источнику, готов расстаться с Хуаном.

Действующее соглашение Берната с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.