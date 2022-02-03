Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» определилась с трансферной целью на лето

03 Февраля 2022 • 08:21 Комментировать

Фланговый защитник «ПСЖ» Хуан Бернат по-прежнему находится в списке трансферных желаний каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» считают, что этот футболист идеально подойдет на позицию левого латераля.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, подписание Берната – приоритетная цель каталонского гранда на следующее летом. В свою очередь игрок не против сменить клубную прописку и попробовать свои силы на «Камп Ноу». «ПСЖ», если верить источнику, готов расстаться с Хуаном.

Действующее соглашение Берната с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хуан Бернат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
08:27 · Италия. Серия А
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Милана»
08:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с трансферной целью на лето
07:36 · Италия. Серия А
Брозович интересен «Барселоне»
05:22 · Испания. Ла Лига
Хави и Лапорта не могут прийти к консенсусу насчёт ближайшего будущего Дембеле
01:23 · Испания. Ла Лига
Хави хочет опробовать в матчах Лиги Европы 17-летнего голкипера
01:03 · Испания. Кубок
«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке
00:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена пригласить капитана «Валенсии»
00:16 · Испания. Кубок
«Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании во второй раз в своей истории - в первый раз это было 40 лет назад
00:06 · Испания. Ла Лига
Рамос может полностью пропустить противостояние с «Реалом» в рамках 1/8 финала ЛЧ
02 Февраля
23:57 · Испания. Кубок
Гол с пенальти вывел «Райо Вальекано» в полуфинал Кубка Испании
23:44 · Испания. Ла Лига
Каждый гол Усмана Дембеле обошёлся «Барселоне» в почти шесть миллионов евро
22:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассматривает трёх защитников на замену Марсело, который уйдёт летом слухи
22:36 · Италия. Серия А
Дибала может оказаться летом в «Барселоне»
22:13 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Барселоны» припоминают Обамеянгу, как он мечтал играть за «Реал»
21:46 · Испания. Ла Лига
Роналдо: «Ромарио заставлял нас чистить ему бутсы»
Все новости
Рекомендуем