Роналдо: «Ромарио заставлял нас чистить ему бутсы»

Двое великих бразильцев привели свою команду к двум последним пока что бразильским победам в чемпионатах мира - в 1994 команду вел Ромарио, а через восемь лет это делал уже возмужавший Роналдо, который в 1994 году лишь преподносил патроны своему старшему товарищу. Оба успели с разницей в три года поиграть за «Барселону», но лишь по одному полному сезону, в котором стали лучшими бомбардирами Примеры. В общем, сходства много, но и салагой при Ромарио Роналдо также успел побыть.

- Ромарио заставлял молодых игроков чистить ему бутсы и приносить кофе. А мне он как-то раз сказал вечером: «давай, сегодня вечером собирайся, будем тусоваться». И домой мы вернулись в пять часов утра, я был усталым, и, как понимаю сейчас, таким образом он просто занял мое место в стартовом составе, - рассказал Роналдо, слова которого приводит Football Espana.