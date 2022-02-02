Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо: «Ромарио заставлял нас чистить ему бутсы»

02 Февраля 2022 • 21:46 Комментировать

Двое великих бразильцев привели свою команду к двум последним пока что бразильским победам в чемпионатах мира - в 1994 команду вел Ромарио, а через восемь лет это делал уже возмужавший Роналдо, который в 1994 году лишь преподносил патроны своему старшему товарищу. Оба успели с разницей в три года поиграть за «Барселону», но лишь по одному полному сезону, в котором стали лучшими бомбардирами Примеры. В общем, сходства много, но и салагой при Ромарио Роналдо также успел побыть.

- Ромарио заставлял молодых игроков чистить ему бутсы и приносить кофе. А мне он как-то раз сказал вечером: «давай, сегодня вечером собирайся, будем тусоваться». И домой мы вернулись в пять часов утра, я был усталым, и, как понимаю сейчас, таким образом он просто занял мое место в стартовом составе, - рассказал Роналдо, слова которого приводит Football Espana.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Барселона Сборная Бразилии Ромарио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
21:46 · Испания. Ла Лига
Роналдо: «Ромарио заставлял нас чистить ему бутсы»
21:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти намекнул на возможное участие Лунина в матче против «Атлетика»
20:22 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта пролил свет на ситуацию с Дембеле 2
19:53 · Испания. Ла Лига
​Гризманн не сыграет с «Барселоной»
19:20 · Италия. Серия А
​Дибала может перейти в «Барселону» летом слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг заработал более 8 млн евро на разрыве контракта с «Арсеналом» 1
17:22 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы не включили сумму выкупа в сделку по Траоре»
16:59 · Испания. Ла Лига
​Экс-президент «Барселоны»: «Даю эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл переговоры с агентом Дембеле
15:41 · Испания. Ла Лига
Обамеянг: «Я приехал дать максимум «Барселоне»
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Реала»
09:18 · Испания. Ла Лига
Роналдо уверен, что Суперлига будет создана
08:34 · Испания. Ла Лига
Пеллегрини высказался о Криштиану Роналду
08:28 · Испания. Ла Лига
Бензема озвучил цель «Реала» на остаток сезона
04:57 · Испания. Ла Лига
Рейнилду подтверил - он стал игроком мадридского «Атлетико» официально
Все новости
Рекомендуем