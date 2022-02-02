Куртуа предположил пути развития после завершения карьеры

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о том, в чём он себя видит после конца игровой карьеры.

«Может быть, когда-нибудь я стану тренером, спортивным директором или кем-то в этом роде. У меня нет конкретных планов».

Но Тибо рассказал, что он уже вложился в акции некоторых, по его мнению, перспективных компаний, которые могут вырасти и принести ему прибыль.

Также, бельгийский вратарь сказал, что пока что у него есть время подумать. Ему 29 лет, и Куртуа напомнил себе и болельщикам, что он пока что не выигрывал Лигу чемпионов и не забирал золотые медали вместе со своей сборной.

Голкипер добавил, что планирует сыграть свой последний матч примерно в 38 лет и вспомнил 44-летнего Джанлуиджи Буффона в контексте того, что бельгиец вряд ли сможет играть настолько долго, как легендарный итальянский голкипер. Куртуа озвучивал свои мысли для Mundo Deportivо.

Бельгиец является основным вратарём «Реала» и сборной Бельгии. Тренер Карло Анчелотти заявлял, что считает его лучшим вратарём в мире.