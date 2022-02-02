Анчелотти намекнул на возможное участие Лунина в матче против «Атлетика»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика» из Бильбао затронул вратарскую позицию. Ответ от итальянского тренера на вопрос касательно голкипера был неоднозначным:

«Я еще не решил. Лунин также может играть в лиге, и завтра мы посмотрим».

Слова Анчелотти можно воспринимать по-разному. Возможно, специалист хотел сказать, что украинский вратарь готов противостоять командам из Ла Лиги или то, что он завтра выпустит Тибо Куртуа, дав Лунину сыграть против «Гранады» в чемпионате, предоставив бельгийцу отдых.

Андрей Лунин ещё не провёл ни одной игры за «Реал» в чемпионате, в этом сезоне имея в багаже лишь кубковые игры против «Алькояно» и «Эльче».