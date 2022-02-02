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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Экс-президент «Барселоны»: «Даю эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

02 Февраля 2022 • 16:59 Комментировать

Жоан Гаспар, который в своё время был президентом «Барселоны», высказался по поводу Килиана Мбаппе.

«Даю эксклюзив: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом». Я знаю Флорентино Переса [президента «Реала» - прим.], и я уверен в этом», - слова Гаспара на своих страницах приводит испанская Marca.

Сложно сказать, как нужно относиться к словам Жоана Гаспара. Осенью он говорил, что в этом сезоне «Барселона» выиграет чемпионат Испании, национальный кубок и Лигу чемпионов.

При этом на днях сообщалось, что Килиан Мбаппе уже договорился с «Реалом» и станет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес Килиан Мбаппе Жоан Гаспар
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