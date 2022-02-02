«Барселона» на страницах своего официального сайта объявила о переходе в свои ряды Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонский нападающий достался каталонцам бесплатно, поскольку ранее 32-летний игрок расторг трудовое соглашение с «Арсеналом».

Контракт между «Барселоной» и Обамеянгом рассчитан до конца сезона 2024/2025. При этом в нём прописана опция, согласно которой стороны могут договориться о разрыве соглашения 30 июня 2023 года.

В контракте Пьера-Эмерика Обамеянга прописана клаузула. Выкупить габонца у «Барселоны» можно будет за 100 миллионов евро.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг не играл почти два месяца – в декабре его отстранили от игр «Арсенала» по причине нарушения дисциплины.