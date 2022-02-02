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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Обамеянг стал игроком «Барселоны» официально

02 Февраля 2022 • 14:05 Комментировать

«Барселона» на страницах своего официального сайта объявила о переходе в свои ряды Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонский нападающий достался каталонцам бесплатно, поскольку ранее 32-летний игрок расторг трудовое соглашение с «Арсеналом».

Контракт между «Барселоной» и Обамеянгом рассчитан до конца сезона 2024/2025. При этом в нём прописана опция, согласно которой стороны могут договориться о разрыве соглашения 30 июня 2023 года.

В контракте Пьера-Эмерика Обамеянга прописана клаузула. Выкупить габонца у «Барселоны» можно будет за 100 миллионов евро.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг не играл почти два месяца – в декабре его отстранили от игр «Арсенала» по причине нарушения дисциплины.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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