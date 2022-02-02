Роналдо уверен, что Суперлига будет создана

Легендарный бразильский форвард Роналдо, поигравший за миланский «Интер» и мадридский «Реал», высказался о проекте Суперлиги Европы.

«Рано или поздно это все равно произойдет. Футбол постоянно развивается и движется к чему-то новому. Гранды хотят больше денег, чтобы иметь возможность платить игрокам огромные зарплаты, к которым мы пришли. Новый проект турнира будет изменен, поскольку первая версия была провальной», - цитирует бразильца газета Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что несколько европейских топ-клубов хотят перезапустить проект в этом году.