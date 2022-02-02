Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пеллегрини высказался о Криштиану Роналду

02 Февраля 2022 • 08:34 Комментировать

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, ныне занимающий пост рулевого севильского «Бетиса», вспомнил о периоде своей работы в мадридском «Реале».

«Я бы с большим удовольствием подольше задержался на «Сантьяго Бернабеу». Во всех командах, в которых мне доводилось работать, у меня всегда были отличные исполнители. Самый сильный игрок, которого я тренировал? Это Криштиану Роналду», - приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Чилиец занимал пост главного тренера мадридского гранда с 2009 по 2010 года. Также в его карьере были такие клубы, как «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Вильярреал» и другие.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Мануэль Пеллегрини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
09:18 · Испания. Ла Лига
Роналдо уверен, что Суперлига будет создана
08:34 · Испания. Ла Лига
Пеллегрини высказался о Криштиану Роналду
08:28 · Испания. Ла Лига
Бензема озвучил цель «Реала» на остаток сезона
04:57 · Испания. Ла Лига
Рейнилду подтверил - он стал игроком мадридского «Атлетико» официально
01:57 · Испания. Ла Лига
Карвахаль и Асенсио готовы вернуться в состав «Реала»
01:49 · Испания. Ла Лига
Из-за строптивости Дембеле перед Хави теперь стоит дилемма 2
01:24 · Испания. Ла Лига
Модрич готов продлить контракт с «Реалом» ещё на год
00:36 · Испания. Ла Лига
Объявление о переходе Обамеянга будет сделано в среду, 2 февраля
00:17 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «В «Барселоне» было прекрасно, но «Севилья» - мой дом»
01 Февраля
23:37 · Испания. Ла Лига
Облак излечился от COVID-19 и вернулся в строй
19:46 · Испания. Ла Лига
Карраско отказался покидать «Атлетико»
19:25 · Испания. Ла Лига
Дембеле остаётся в «Барселоне» до конца сезона 2
16:55 · Испания. Ла Лига
Обамеянг провёл первую тренировку в качестве игрока «Барселоны» 1
16:10 · Италия. Серия А
Майораль: «Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представит Обамеянга на этой неделе
Все новости
Рекомендуем