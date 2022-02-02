Пеллегрини высказался о Криштиану Роналду

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, ныне занимающий пост рулевого севильского «Бетиса», вспомнил о периоде своей работы в мадридском «Реале».

«Я бы с большим удовольствием подольше задержался на «Сантьяго Бернабеу». Во всех командах, в которых мне доводилось работать, у меня всегда были отличные исполнители. Самый сильный игрок, которого я тренировал? Это Криштиану Роналду», - приводит слова Пеллегрини Mundo Deportivo.

Чилиец занимал пост главного тренера мадридского гранда с 2009 по 2010 года. Также в его карьере были такие клубы, как «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Вильярреал» и другие.