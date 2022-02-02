Бензема озвучил цель «Реала» на остаток сезона

Звезда мадридского «Реала» Карим Бензема высказался касательно целей своей команды в нынешнем сезоне.

«У нас всегда одна цель – выиграть все трофеи. Мы находимся в отличной форме и готовы сражаться за победу в каждом из турниров. «Реал» будет работать дальше, чтобы добиться максимальных результатов», - приводит слова французского нападающего издание Mundo Deportivo.

«Королевский» клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 4-очковым отрывом от ближайшего конкурента. В Лиге чемпионов мадридцы вышли в 1/8 финала, где встретятся с французским «ПСЖ».